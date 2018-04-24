شاهد: لحظة انقلاب زورق للمهاجرين قبالة السواحل الليبية

نشر خفر السواحل الإيطالي تسجيلًا مصورًا لمهاجرين يجري إنقاذهم عقب انقلاب قاربهم الخشبي في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية.

وقال مسؤولون إن 63 مهاجرا أنقذوا من القارب يوم الإثنين.

وأظهر الفيديو مهاجرين يتشبثون بزورق خشبي وهو ينقلب بهم في المياه، بينما يصيح منقذ من خفر السواحل بالإنجليزية " لا تتحركوا" وسط صراخ الركاب.

كما ظهر أحد المنقذين وهو يقفز في الماء، وامرأة ترتدي سترة نجاة تتمسك بالمنقذ، وتحاول هي وآخرون الوصول إلى زورق إنقاذ تابع لخفر السواحل.

وأُنقذ نحو ألف مهاجر في البحر المتوسط على مدار الأيام القليلة الماضية بسبب تحسن الطقس وهدوء الأمواج، ما سهل إبحار الزوارق.

ووفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وصل 8296 مهاجرا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط في 2018، في تراجع حاد عن العام الماضي بسبب ترتيبات جديدة بين السلطات الأوربية والليبية أوكلت مهمة مراقبة سواحل ليبيا إلى خفر السواحل الليبي.