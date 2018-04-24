شاهد: طفل يمني يحتضن جثة والده ويرفض مفارقتها

أظهرت لقطات مصورة، الإثنين، طفلا صغيرا راقدا على الأرض مُتشبثا بجثة أبيه وسط الحطام في محافظة حجة اليمنية، بعد أن قتلت غارة جوية بقيادة السعودية 20 شخصًا في حفل زفاف.

ويظهر الصبي راقدًا في سكون مُتكورًا على نفسه في حضن أبيه القتيل في الظلام الدامس وبين أطلال البناية المُدمرة.

وعندما حاول أشخاص انتزاع الطفل وإبعاده عن الجثمان الذي لا حياة فيه، بكى الطفل بشدة وقاوم محاولات إبعاده.

وبثت اللقطات قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين المسيطرين على الكثير من شمال اليمن.

وقال سكان ومصادر طبية إن ضربات جوية نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية أسفرت عن سقوط 20 قتيلًا على الأقل في حفل زفاف في قرية بشمال غرب اليمن في وقت متأخر من مساء الأحد.

وقال مدير المستشفى الجمهوري في حجة، عبر الهاتف، إن المستشفى استقبل 40 قتيلًا معظمهم أشلاء وإن هناك 46 جريحًا بينهم 30 طفلًا وإصاباتهم بالغة.

وقال سكان ومسعفون إن 20 شخصًا يحضرون حفل الزفاف قُتلوا كما أصيب 30 على الأقل.