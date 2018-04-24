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سياسة

الأمم المتحدة: مقتل 45 مدنيا باليمن بقصف جوي للتحالف خلال الأيام الماضية

24/4/2018

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل 45 مدنيا على الأقل خلال الأيام الأربعة الماضية في عمليات قصف لطيران التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في ثلاث حوادث منفصلة.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب في تصريحات نشرها موقع أخبار الأمم المتحدة إن" العمل جار لجمع مزيد من المعلومات حول أسماء وأعمار المدنيين القتلى والجرحى خلال تلك الحوادث المستنكرة".

وأفادت بأنه "يوم الجمعة الماضي، أدى قصف جوي نفذه التحالف بقيادة السعودية إلى مقتل جميع ركاب سيارة مدنية قرب قرية العريش في محافظة تعز، وأن 21 مدنيا منهم خمسة أطفال قد قتلوا في الهجوم".

وتابعت "بعد يومين، من هذه الحادثة، أدى القصف الجوي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين في حادثتين منفصلتين، أكثرها مأساوية حدثت أثناء حفل زفاف في محافظة حجة، شمال غربي اليمن".

وذكرت " يشير التقصي الأولي من قبل موظفينا إلى أن عمليتي قصف جوي أسفرتا عن مقتل 19 مدنيا على الأقل وإصابة نحو خمسين بجراح، أكثر من نصفهم من الأطفال".

وقالت إن" أفراد التحالف يجرون مراجعة للهجوم الذي وقع على حفل الزفاف"، داعية إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف بشأن كل الهجمات المميتة الأخيرة".

وشددت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات، وتقديم التعويضات للضحايا.

وحثت المتحدثة التحالف على ضمان امتثال قواته لمبادئ التمييز بين الأهداف، والتناسب، واتخاذ التدابير الاحترازية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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