إيران: سنعاقب إسرائيل على غارة سوريا

قال مسؤول إيراني كبير إن طهران ستعاقب إسرائيل على مقتل عسكريين إيرانيين في غارة جوية على قاعدة جوية سورية في 9 أبريل نيسان.

وخلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي قال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي "الإجراءات العقابية لجمهورية إيران الإسلامية أكيدة" مضيفا أنه لن يدلي بتفاصيل بشأن متى وكيف ستُتخذ هذه الإجراءات الانتقامية.

وفي الأسبوع الماضي نشرت إسرائيل تفاصيل حول ما وصفتها بأنها "قوة جوية" إيرانية منتشرة في سوريا المجاورة بما في ذلك طائرات مدنية يشتبه في أنها تنقل أسلحة في إشارة إلى أنها من الممكن أن تُستهدف في حالة تصاعد التوتر مع طهران

وأنحت إيران ودمشق وروسيا باللائمة على إسرائيل في الضربة الجوية في 9 أبريل نيسان على قاعدة جوية سورية قُتل فيها سبعة من أفراد الحرس الثوري الإيراني وهو ما لم تنفه إسرائيل ولم تؤكده.