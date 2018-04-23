مقتل وإصابة 60 مدنيا في قصف للتحالف العربي على حفل زفاف باليمن

أفادت مصادر طبية بمحافظة حجة اليمنية، بمقتل 20 شخصا وإصابة 40 آخرين جميعهم من المدنيين في قصف جوي للتحالف العربي بقيادة السعودية استهدف حفل زفاف.

وقال عبدالكريم الكحلاني، الناطق باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين لوكالة الأنباء الالمانية، إن حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي استهدف حفل زفاف في منطقة "الراقة" بمديرية بني قيس، ارتفعت إلى 20 قتيلاً و 40 جريح، جميعهم مدنيين.

وتوقع الكحلاني، ارتفاع الحصيلة في الساعات القادمة، حيث لا تزال عملية إنقاذ الضحايا مستمرة حتى الان.

ويوم الأحد، أفادت مصادر يمنية، بأن مقاتلات التحالف العربي، شنت غارتين جويتين على حفل زفاف في مديرية بني قيس، مؤكدين أن المنطقة بعيدة عن أي مواقع عسكرية.

وأوضح سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية أن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء المنطقة، تزامناً مع استمرار عملية البحث عن الضحايا.

وبحسب المصادر، فقد استهدفت غارتان حفلي زفاف (أحدهما خاص بالنساء والآخر بالرجال) في منطقة الراقة، مؤكدين أن المنطقة "نائية ويسكنها مدنيون بسطاء وبعيدة عن أي مناطق عسكرية".

وتخضع معظم محافظة حجة لسيطرة مسلحي الحوثيين منذ اقتحامهم للعاصمة صنعاء بقوة السلاح عام 2014.

وحتى الأن لم تصدر قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية أي تعليق بخصوص القصف.

وتشن مقاتلات التحالف العربي ضربات جوية ضد مسلحي الحوثيين في اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام، لإنهاء "الانقلاب واستعادة الشرعية"، إلا أن بعض الغارات استهدفت مدنيين وخلفت في صفوفهم أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.