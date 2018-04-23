شاهد: ماليزيا تكشف صور المشتبه بهما في اغتيال فادي البطش

كشفت الشرطة الماليزية (الاثنين) عن صور رسمها الكمبيوتر لشخصين يُشتبه أنهما قتلا العالم الفلسطيني فادي البطش في كوالالمبور، وأضافت أنها وزعت تنبيها بشأنهما عند جميع مخارج البلاد.

وأطلق رجلان يستقلان دراجة نارية 14 رصاصة على الأقل على فادي البطش، وهو محاضر فلسطيني في مجال الهندسة (السبت) في كوالالمبور وقتلاه على الفور.

واتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جهاز الموساد الإسرائيلي باغتيال البطش الذي قالوا إنه من أعضاء الحركة. ونفت إسرائيل الاتهام.

وقال قائد الشرطة الماليزية محمد فوزي بن هارون للصحفيين إن صورتي المشتبه بهما رسمت بناء على أوصاف أدلى بها شهود.

وفي تسجيل لتصريحات قائد الشرطة، استمعت إليه "رويترز"، قال إن الصور لرجلين فاتحي البشرة قد يكونان أوربيين أو من منطقة الشرق الأوسط. ويبلغ طول كليهما حوالي 180 سنتيمترا وبنيتهما قوية.

وكان الرجلان يستقلان دراجة نارية سوداء قد تكون من طراز (بي.إم.دبليو) أو (كاواساكي).

وكان كل منهما يحمل حقيبة ظهر ويرتدي سترة سوداء وخوذة.

وقال محمد فوزي إن الشرطة ليست متأكدة مما إذا كان الرجلان ما زالا في ماليزيا. وتابع "لا يمكننا إغلاق جميع المخارج ولا نملك أي معلومات أخرى غير الصور المرسومة".

وكان أحمد زاهد حميدي، نائب رئيس الوزراء الماليزي، قال (السبت) إن من المعتقد أن المشتبه بهما في الحادث أوربيان على صلة بجهاز مخابرات أجنبي.

ونفى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الاتهامات المتعلقة بدور الموساد في اغتيال البطش، وقال إن من المُرجح أن يكون قد قُتل في إطار نزاع فلسطيني داخلي.

ووُجهت اتهامات للموساد بتنفيذ عدد من عمليات الاغتيال لشخصيات كبيرة بينهم فلسطينيون في مناطق مختلفة من العالم. وتنفي إسرائيل دوما الاتهامات.

والموساد متهم بقتل محمود المبحوح القائد العسكري في حماس في غرفته بفندق في دبي في 2010.

وفي 2016 ألقت حماس باللوم على الموساد في قتل تونسي قالت إنه أحد خبراء الحركة في مجال الطائرات التي تعمل من دون طيار.