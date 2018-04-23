شاحنة تقتل 9 أشخاص في حادث دهس بمدينة تورونتو الكندية

قالت الشرطة إن سيارة فان بيضاء قتلت تسعة أشخاص وأصابت 16 آخرين بعدما خاض بها سائقها فوق رصيف مزدحم بالمارة في مدينة تورونتو بعد ظهر الاثنين.

أعلن ذلك بيتر يون نائب قائد شرطة تورونتو في مؤتمر صحفي.

ووقع الحادث قبيل الساعة 1:30 مساء (1730 بتوقيت جرينتش) بينما كانت حشود كبيرة من الموظفين في استراحة الغداء.

وذكر شاهد واحد على الأقل أن السائق كان يستهدف على ما يبدو الضحايا عن عمد لمسافة نحو 1.6 كيلومتر. وقالت الشرطة إنها احتجزت السائق.

وقالت ميغان غراي، المتحدثة باسم شرطة تورونتو، إنه تم استدعاء الشرطة قبل الساعة 1:30 مساء (13:30 بتوقيت غرينتش) إلى شارع يونغ في الطرف الشمالي للمدينة، حيث دخلت سيارة فان على الرصيف وصدمت عددا من الأشخاص.

وقع الحادث على بعد نحو 30 كيلومترا من وسط المدينة حيث اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.

ولم يحدث أي تغير ملحوظ على الإجراءات الأمنية حول فندق انتركونتننتال حيث اجتمع الوزراء.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن المسؤولين يحققون في الواقعة.

وقال للصحفيين بعد نحو ساعة من إذاعة أنباء الحادث: "ما زلنا نجمع معلومات وفور الانتهاء من ذلك فسوف نطلع المواطنين على المزيد من المعلومات".