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سياسة|أرمينيا

رئيس وزراء أرمينيا يستقيل بعد احتجاجات شوارع لمدة 11 يوما

رئيس وزراء أرمينيا سيرغ سركسيان استقال من منصبه بعد نحو أسبوعين من احتجاجات حاشدة في الشوارع ضده
رئيس وزراء أرمينيا سيرغ سركسيان استقال من منصبه بعد نحو أسبوعين من احتجاجات حاشدة في الشوارع ضده
23/4/2018

قال رئيس وزراء أرمينيا سيرغ سركسيان إنه سيستقيل للمساعدة في تحقيق السلم الأهلي بعد نحو أسبوعين من احتجاجات حاشدة في الشوارع أوقعت الجمهورية السوفيتية السابقة في أزمة سياسية.

وكان سركسيان، وهو حليف وثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيسا لأرمينيا لمدة عقد حتى هذا الشهر، وواجه اتهامات بالتشبث بالسلطة عندما انتخبه البرلمان رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي.

وبموجب تعديل في الدستور أصبح رئيس وزراء يملك معظم السلطات في البلد الصغير، بينما تحولت الرئاسة إلى منصب شرفي إلى حد بعيد.

وزادت الضغوط على سركسيان البالغ من العمر 63 عاما بشدة (الاثنين) عندما انضم جنود عزل في العاصمة يريفان إلى احتجاجات مناهضة للحكومة اندلعت في 13 أبريل/نيسان.

وقال سركسيان في بيان أصدره مكتبه: "كانت تقديراتي خاطئة…في الوضع الراهن توجد عدة حلول. لكنني لن أختار أيا منها. هذا ليس أسلوبي. سأستقيل من قيادة البلاد ومنصب رئيس وزراء أرمينيا".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن المكتب الإعلامي للحكومة أن رئيس وزراء أرمينيا السابق كارين كارابتيان وهو حليف لسركسيان من الحزب الجمهوري المؤيد لروسيا أصبح القائم بأعمال رئيس الوزراء.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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