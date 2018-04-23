جرائم الكراهية ضد المسلمين في أمريكا ترتفع بنسبة 15% في 2017

أفادت دراسة نشرها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة بنسبة 15% خلال العام 2017 في زيادة للعام الثاني على التوالي.

وسجل المجلس، وهو من أكبر المنظمات الإسلامية في أمريكا، 300 جريمة كراهية ضد المسلمين خلال العام الماضي، في مقابل 260 حادثا في 2016.

وكان من بين الجرائم اعتداء مجموعة من الأشخاص في يونيو/حزيران بالضرب على رجل مسلم في مدينة نيويورك بعدما نعتوه بالإرهابي، وإحراق مطعم تمتلكه أسرة مسلمة في ولاية كانساس في نوفمبر/تشرين الثاني.

وعزا المجلس الزيادة في هذا النوع من الجرائم إلى سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وخصوصا القيود التي فرضها على الهجرة من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وقال قدير عباس، محامي المجلس: "لم يحدث هذا الأمر من قبل.. أن تبقى الجالية المسلمة على الدوام هدفا لرئيس الولايات المتحدة".

وتعليقا على التقرير قالت كيلي لاف، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريح لوكالة رويترز عبر البريد الإلكتروني: "تلتزم إدارة ترمب بالقانون وتمقت كل أشكال غيابه بما في ذلك جرائم الكراهية".

وأضافت: "الرئيس ترمب ندد مرارا بجماعات العنف والعنصرية والكراهية".

وكان ترمب قد تعهد خلال حملته الرئاسية بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة "تماما". وبعد فترة وجيزة من توليه السلطة أصدر أمرا تنفيذيا بحظر معظم المسافرين من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وصدرت نسخة معدلة من هذا الأمر، الذي شمل أيضا كوريا الشمالية، وصار ساريا في أواخر العام الماضي.

ولا تمثل جرائم الكراهية البالغ عددها 300 جريمة سوى شريحة من إجمالي 2599 حادثة قال المجلس إنها وقعت ضد مسلمين خلال عام 2017، بزيادة 17% عن عدد الوقائع المسجلة في 2016.

ويشمل العدد الإجمالي وقائع تحرش وتمييز في الحصول على الوظائف والمعاملة المتحيزة ضد المسلمين في جهات حكومية منها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وإدارة الجمارك والحدود.

وقال المجلس إن أكثر من ثلث تلك الوقائع جرى تسجيلها في جهات اتحادية "وهو ما يمثل مستوى غير مسبوق من العداء الحكومي تجاه أقلية دينية في الولايات المتحدة".