اليونسكو تمنح مصورا مسجونا في مصر جائزة حرية الصحافة

أعلنت منظمة اليونسكو منح المصور الصحفي المصري محمود أبو زيد الشهير باسم "شوكان" جائزة حرية الصحافة لعام 2018.

وقالت اليونسكو في موقعها على الإنترنت إنه تم اختيار شوكان من قبل هيئة التحكم المكونة من إعلاميين مستقلين.

وأضافت أن حفل منح الجائزة سيقام في غانا هذا العام في 2 مايو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقالت ماريا ريسا، رئيسة لجنة التحكيم: "إن اختيار محمود أبو زيد جاء للإشادة بشجاعته ومقاومته والتزامه بحرية التعبير".

ويواجه شوكان عقوبة الإعدام وهو معتقل في السجون المصرية منذ أكثر من أربع سنوات، إذ اعتقل أثناء تغطيته أحداث فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس/آب 2013 إبان الانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب للبلاد.

وصنف فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، توقيف واحتجازه بأنه تعسفي ويتعارض مع الحقوق والحريات التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ووجهت السلطات لشوكان تُهم التظاهر من دون ترخيص والقتل والشروع في القتل، وحيازة سلاح ومفرقعات ومولوتوف، وتعطيل العمل بالدستور وتكدير السلم العام.

ويشار إلى أن الخارجية المصرية كانت قد حذرت اليونيسكو مما وصفته بتنفيذ أجندة دول معينة من خلال منح جائزة دولية لحرية الصحافة لشوكان.

ويذكر أن المحاكمات الجماعية أصبحت أمرا روتينيا في مصر منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

وأصدرت المحاكم المصرية منذ الانقلاب وحتى الآن أحكاما بالإعدام في حق نحو 2159 شخصا نفذ 28 حكما بينها