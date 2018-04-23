القبض على "المسلح العاري" منفذ إطلاق النار داخل مطعم بولاية تينيسي

أعلنت الشرطة الأمريكية (الاثنين) إلقاء القبض على "المسلح العاري" منفذ إطلاق النار داخل أحد مطاعم مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي يوم الأحد.

وكشفت الشرطة عن إلقاء القبض على منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، في تغريدات على موقع تويتر، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

ولم تكشف الشرطة عن مزيد من التفاصيل حول مكان أو كيفية العثور على منفذ الهجوم.

غير أنّ نحو 100 من شرطة مدينة ناشفيل وغيرهم من مكتب التحقيقات الفيدرالي، شاركوا في حملة بحث واسعة عن منفذ الهجوم.

وكان شخص يدعى ترافيس رينكينغ (29 عاما) قد هاجم (الأحد) رواد مطعم وهو عاري الجسد، وبحوزته بندقية نصف آلية طراز إيه آر 15.

وقالت الشرطة حينئذ إنه تم إلقاء القبض على "ترافيس" العام الماضي، لتواجده في منطقة محظورة تابعة البيت الأبيض، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

كما أشارت إلى احتمالية كونه "مريضا نفسيا"، دون كشف مزيد من التفاصيل أو الدوافع.

يشار أن القتلى هم ثلاثة من أصحاب البشرة السمراء، وواحد من ذوي الأصول الإسبانية. وقُتل ثلاثة من الضحايا على الفور، بينما توفي الرابع في المستشفى.