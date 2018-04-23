الحوثيون يطلقون صاروخين على ميناء لأرامكو جنوب السعودية

قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه تصدى لصاروخيين باليستيين أطلقهما الحوثيون على ميناء تابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة جازان بجنوب المملكة (الاثنين).

وقال تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين إن الصاروخين استهدفا ميناء يتبع الشركة لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو خسائر.

وقالت قناة المسيرة إن الصاروخين من طراز "بدر 1".

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت من اعتراضه الصاروخين، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية، ولكن لم تسجل أية إصابات ولا أضرار.

وتبني الشركة العملاقة مصفاة في جازان بطاقة 400 ألف برميل يوميا في إطار مدينة اقتصادية جديدة على البحر الأحمر ومن المتوقع أن تكون جاهزة للتشغيل في 2019.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم الصاروخية على المملكة تأتي ردا على الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن.

وتصاعدت حدة التوتر في الأسابيع الأخيرة بعد أن شن الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن، سلسلة من الهجمات الصاروخية على السعودية والتي قال التحالف إنه تم اعتراضها.

وأدى سقوط شظايا صاروخ إلى مقتل شخص في الرياض أواخر الشهر الماضي، في أول وفاة تشهدها العاصمة الرياض جراء الحرب اليمنية.

وتتهم السعودية إيران بتقديم صواريخ للحوثيين الذين استولوا على العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد. بينما تنفي طهران والحوثيون ذلك الاتهام.