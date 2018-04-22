مصر تواجه الفقر المائي بحظر زراعة بعض المحاصيل

وافق مجلس النواب المصري اليوم الأحد على تعديل قانوني يتيح للحكومة حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق تحددها بينما قال رئيس المجلس إن مصر تعاني من فقر مائي.

وفي حين تقول الحكومة إنها ترشد استهلاك المياه قال نواب إن المحاصيل التي ستحظر ستكون من النوع الأكثر استهلاكا للمياه.

لكن التعديل أتاح للحكومة زراعة المحاصيل المحظورة في المناطق المحددة خاصة ما يتصل منها بتجارب الإكثار.

وأثار بناء سد في إثيوبيا قرب حدود السودان مخاوف في مصر من انخفاض حصتها من مياه النيل خلال ملء خزان السد في السنوات المقبلة.

وأتاح التعديل لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري تحديد مناطق لزراعة أصناف من المحاصيل دون غيرها لترشيد استهلاك المياه والحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.

ونص التعديل على أنه "لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل".

وعاقب التعديل المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسوره وإزالة المخالفة على نفقته. وأجاز حبس المخالف مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وأدخل التعديل على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

وقال رئيس المجلس علي عبد العال في الجلسة "الجميع يعلم أن مصر تعاني الآن من فقر مائي والذي من شأنه ضرورة أن يتم الترشيد في زراعة المحاصيل التي تحتاج للمزيد من المياه".

وكان د. محمد علي فهيم، المدير التنفيذي لمركز المعلومات وتغير المناخ والطاقة المتجددة بوزارة الزراعة، قد سبق أن صرح بأن وزارتي الزراعة والري لم تشركا المركز في ملف تحديد مساحات الأرز، وهو من الزراعات كثيفة المياه.

وقال إن وزارة الري أخطأت بتقليص زراعة الأرز في محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، فتلك الأراضي الساحلية ستتعرض للتملح طالما لم يتم زراعتها بالأرز.