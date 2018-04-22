شاهد: عشرات القتلى في تفجير انتحاري بمركز للانتخابات في كابل

ذكر مسؤول بوزارة الصحة العامة الأفغانية أن حصيلة قتلى هجوم انتحاري وقع بمركز محلي لتسجيل الناخبين (الأحد) في كابل، ارتفعت إلى 59 على الأقل.

ومن بين القتلى، 21 امرأة وخمسة أطفال، طبقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الافغانية، وحيد الله مجروح، مضيفا أن 112 مصابا على الاقل في الانفجار، نقلوا إلى المستشفيات.

وكان المهاجم الانتحاري، الذي كان يسير على قدميه قد فجر سترته الناسفة، خارج مركز لتسجيل الناخبين، في حي تقطنه أغلبية شيعية، غرب كابل، طبقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية، نجيب دانيش.

وكان المركز، الذي تم استهدافه في الهجوم يقدم بطاقات هوية للناخبين، قبل الانتخابات البرلمانية والاقليمية، المقرر أن تجرى في أول أكتوبر/ تشرين المقبل.

وأعلن "تنظيم الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن التفجير الانتحاري، وذلك عبر وكالة أنباء "أعماق" الناطقة بلسان التنظيم.