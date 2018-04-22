السعودية تستضيف حفلات للأوبرا المصرية لأول مرة

أعلنت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، أن "السعودية ستستضيف لأول مرة في تاريخها، حفلين لدار الأوبرا المصرية، في مركز الملك فهد الثقافي بـالرياض، الأربعاء والخميس المقبلين".

جاء ذلك بحسب تصريحات للوزيرة نقلتها صحيفة الأهرام المملوكة للدولة في عددها الصادر اليوم الأحد.

وقالت "عبد الدايم" إن "تعزيز التواصل الثقافي بين مصر والسعودية صمام أمان للهوية العربية" مشيرة إلى "قدرة القوة الناعمة في مواجهة الأفكار الظلامية ما يؤدي إلى الأمن الفكري، وينعكس إيجابًا على البلدين"، وفق المصدر ذاته.

ويشمل البرنامج الفني في الزيارة الأولى للأوبرا المصرية للمملكة؛ "أغاني نخبة من عيون الطرب التي شكلت جزءًا من الوجدان الفني للشعوب العربية، وأبدعها كبار الملحنين والشعراء يؤديها نجوم الأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي".

وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود أبرزها إقامة دور سينما وحفلات غنائية، والسماح للنساء بقيادة السيارات (اعتبارًا من يونيو/حزيران المقبل)، ودخولهن ملاعب كرة القدم.

والأوبرا من أبرز المنصات الثقافية والفنية بمصر، وتم افتتاحها عام 1988م.

وخلال زيارته الأخيرة لمصر في مارس/آذار الماضي، قام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحضور عرض مسرحي بدار الأوبرا بالقاهرة.