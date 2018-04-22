الحزب الحاكم في الجزائر يكرر دعوته لترشح بوتفليقة للرئاسة

جدّد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، مناشدته الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية خامسة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

وقال جمال ولد عباس الأمين العام للحزب، الذي يرأسه بوتفليقة خلال لقاء السبت، في ولاية الجلفة "هذه المناشدة هي من أجل الاستمرارية وبغية أن تكون البلاد في أمان ولفائدة الأجيال الصاعدة".

وفي السابع من أبريل/ نيسان، كان ولد عباس قد وجّه، خلال لقاء حضره نواب ووزراء، دعوة لبوتفليقة إلى "الاستمرار في مهمته" التي بدأها في العام 1999.

وقال ولد عباس وقتذاك إنّ "700 ألف مناضل من الحزب وملايين المتعاطفين والمحبين يترجون الرئيس للاستمرار في مهمته، والكلمة الأخيرة تعود له".

وفي الخامس عشر من أبريل/ نيسان، أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أنه "سيكون سعيدا" لو استمر بوتفليقة في الحكم.

ومنذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 أصبح بوتفليقة، 81 عاما، مقعدا على كرسي متحرك ويجد صعوبة في الكلام، رغم أن صحته تحسنت قليلا وعاد للظهور بين حين وآخر في مناسبات وطنية كعيد الاستقلال، أو عند ترؤسه مجلس الوزراء وخلال لقاء رؤساء ومسؤولين أجانب، من دون أن يسمع صوته.

وفي ظهور نادر خلال الآونة الأخيرة، قام بوتفليقة المريض بتدشين مسجد ومحطة مترو بوسط العاصمة الجزائرية، ما جعل الصحف تتساءل إن كان هذا الظهور "وداعا للجزائريين" قبل سنة من انتهاء ولايته أو "طلبا لولاية خامسة".

ووصل بوتفليقة إلى الحكم في أبريل/ نيسان 1999 خلفا للرئيس اليامين زروال، ثم أعيد انتخابه في 2004 لولاية ثانية.

وكان يفترض أن يغادر السلطة في 2009 باعتبار أن الدستور لا يسمح إلا بولايتين إلا أنه قام بتغيير الدستور للترشح لولاية ثالثة ثم رابعة.

واعتبرت أحزاب في المعارضة أن ترشحه لولاية رابعة في 2014 كان غير دستوري لأنه "غير مؤهل" من الناحية الصحية، بخاصة أن رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة تتطلب مجهودا كبيرا للقيام بها.