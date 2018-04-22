إسرائيل تنفي ضلوعها في اغتيال العالمِ الفلسطيني فادي البطش

نفى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تلميحات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وراء اغتيال عالم فلسطيني قُتل بالرصاص في ماليزيا

لكنه أوضح (الأحد) أن العالم الفلسطيني كان خبيرا في الصواريخ "ولم يكن قديسا".

واغتال مسلحان كانا على دراجة نارية العالم الفلسطيني فادي البطش (35 عاما) وهو متوجه لصلاة الفجر (السبت) في كوالالمبور، ورجحت السلطات الماليزية ارتباطهما بأجهزة استخبارات أجنبية.

وألمح مراقبون بأن العملية حملت بصمات جهاز الموساد، الذي لم يعلن يوما رسميا عن تنفيذ مثل هذه العمليات، بينما هللت وسائل الإعلام الإسرائيلية باغتيال العالم الغزاوي الراحل.

وذكرت حركة حماس التي تدير قطاع غزة أن أحد أعضائها اغتيل في ماليزيا. وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس إن جهاز الموساد الإسرائيلي كان وراء محاولات سابقة لاغتيال علماء فلسطينيين وإن قتل البطش يأتي في هذا السياق.

بينما قال ليبرمان إنه من المرجح أن يكون البطش قُتل في إطار نزاع فلسطيني داخلي.

وأضاف لراديو إسرائيل "سمعنا بالنبأ في الأخبار. تلقي "التنظيمات الإرهابية" باللوم في كل عملية اغتيال على إسرائيل. نحن معتادون على ذلك".

وتابع "لم يكن الرجل قديسا ولم يكن يعمل على تحسين البنية الأساسية في غزة – كان يعمل على تطوير دقة الصواريخ. نرى باستمرار تصفية حسابات بين فصائل مختلفة في (التنظيمات الإرهابية) وأعتقد أن هذا هو ما حدث في هذه الحالة".