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أردوغان يطالب بـ "صفقة تبادل أسرى" بين أمريكا وتركيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
22/4/2018

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة إلى تسليم رجل الدين فتح الله غولن، إذا أرادت واشنطن إطلاق سراح قس مسيحي أمريكي مسجون في تركيا.

وتتهم تركيا رجل الدين فتح الله غولن بتدبير الانقلاب الفاشل عام 2016.

وقال أردوغان، السبت، في تصريحات لمحطة (إن.تي.في) التلفزيونية الخاصة "اذا كنتم تريدون (أندرو) برونسون منا، فانظروا إلى الخطوات التي تم اتخاذها" مضيفا أنه يتوقع "المعاملة بالمثل" من الولايات المتحدة فيما يتعلق بمطالبهم بحرية القس أندرو برونسون.

يذكر أن برونسون اعتقل في تركيا عام 2016 ويحاكم لصلاته المزعومة بـ "جماعات إرهابية" إذ يسعى الادعاء العام لاستصدار حكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 35 عاما.

وقال أردوغان "ألا يمكنك تسليم هذا الرجل "في إشارة إلى غولن" بناء على صفقة تبادل الأسرى؟"، مضيفا "إذا لم يكن هناك مثل هذا التبادل، فأنا آسف"، مشيرا إلى أن الطلب الأمريكي "غير قانوني".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء إن برونسون "يتعرض للاضطهاد" ويجب أن يسمح له بالعودة إلى بلاده بعد فترة وجيزة من صدور حكم المحكمة بإبقاء القس في السجن مع استمرار محاكمته. ودعا نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بنس بشكل منفصل إلى إطلاق سراحه يوم الأربعاء.

ومن المقرر استئناف محاكمة برونسون في السابع من مايو/أيار.

ووقع 66 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على رسالة، صدرت في 20 أبريل/نيسان، تدعو أنقرة إلى إطلاق سراح برونسون.

وتنتظر تركيا أيضا من اليونان تسليم جنود يشتبه في تورطهم في الانقلاب قبل أن تتمكن أنقرة من إطلاق سراح جنديين يونانيين كانا قد اعتقلا بعد عبورهما للحدود في مارس/آذار، حسبما قال أردوغان بشكل منفصل يوم الثلاثاء. ويواجه الجنديان اليونانيان اتهامات بالتجسس. 

المصدر : الألمانية
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