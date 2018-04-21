البث الحي
سياسة

5000 دولار لركاب طائرة هبطت اضطراريا في أمريكا

21/4/2018

أرسلت شركة ساوث وست إيرلاينز للطيران شيكات بقيمة خمسة آلاف دولار لركاب طائرة تابعة لها هبطت اضطراريا الأسبوع الماضي بسبب انفجار المحرك مما أسفر عن مقتل راكبة.

وأكدت شركة الطيران (الجمعة) بأن الركاب حصلوا على الشيكات بالإضافة إلى قسائم سفر قيمتها ألف دولار.

وقالت الشركة "يمكننا تأكيد صحة هذا التواصل وهذه البادرة النابعة من القلب".

وكان محرك طائرة الرحلة رقم 1380 التابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز قد انفجر فوق بنسلفانيا (الثلاثاء) الماضي بعد حوالي 20 دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار لاجارديا في نيويورك متجهة إلى دالاس وعلى متنها 149 شخصا.

وهشم حطام المحرك إحدى نوافذ الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، مما أسفر عن مقتل راكبة في أول حادث طيران يلقى فيه أحد حتفه بالولايات المتحدة منذ عام 2009. وهبطت الطائرة اضطراريا في فيلادلفيا.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمس (الجمعة) إن من المتوقع أن ينهي محققو هيئة سلامة النقل عملهم في مكان الحادث بمدينة فيلادلفيا (السبت).

وقالت شركة ساوث وست إيرلاينز إنها ستسرع من برنامجها الخاص بفحص المحركات "بدافع الحذر البالغ" ومن المتوقع أن تنهيه خلال الثلاثين يوما المقبلة.

ووفقا لمسودة أمر أصدرته إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية فإن الأمر سيتطلب إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية خلال الشهور الستة القادمة على شفرات مراوح جميع المحركات من طراز (سي.إف.إم56-7بي) التي كانت بطائرات عدد من الرحلات الجوية مضيفة أن محركات أخرى جرى استخدمها مؤخرا ستخضع لتقييم خلال 18 شهرا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)