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سياسة|فرنسا

عمر الأصفر: كلام ماكرون عن الحجاب ليس سيئا

20/4/2018

قال عمر الأصفر، رئيس المنظمات الإسلامية في فرنسا، إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة عن الحجاب لا تعتبر سيئة.

وأضاف الأصفر في حلقة برنامج "اسأل" على الجزيرة مباشر، إن مسلمي فرنسا يواجهون بعض المضايقات، لكن عموم المسلمين يندمجون في المجتمع الفرنسي.

وكان ماكرون قد قال إن هناك حساسية من ارتداء الحجاب في فرنسا لأنه لا يتوافق مع عادات بلاده، لكنه قال إنه يحترم حق المرأة في ارتداء الحجاب، غير أنه طالب بألا تكون قد أجبرت على ارتدائه.

وأشار الأصفر إلى أن معركة المسلمين في فرنسا رابحة على المستوى القانوني.

المصدر : الجزيرة مباشر
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