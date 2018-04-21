شاهد: هنية يعلن عن دفع طوفان بشري في ذكرى النكبة

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أن "الاستعداد للطوفان البشري على كل حدود فلسطين في ذكرى النكبة يوم 15 أيار/مايو المقبل".

وقال هنية خلال مشاركته المتظاهرين في مسيرة العودة شمال قطاع غزة أمس (الجمعة): "استعدوا وتحضروا وتهيأوا للطوفان البشري على كل حدود فلسطين داخل الأرض المحتلة وخارجها في ذكرى النكبة".

ودعا أبناء الأمتين العربية والإسلامية إلى احتضان مسيرة العودة، وإلى وقوف أحرار العالم إلى جانب الشعب الفلسطيني "في تطلعه إلى حقه في العودة إلى أرضه المحتلة منذ 70 عامًا".

واعتبر هنية أن مسيرات العودة في غزة "تخطت مرحلة الردع والإفشال، وهي ستزيل الأسلاك والحدود لنعود إلى أرض فلسطين".

من جهتها، حملت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل مسؤولية استمرار جيشها بـ"قتل الفلسطينيين بدم بارد" خلال تظاهراتهم شرق قطاع غزة.

وكررت الرئاسة في بيان لها مطالبتها المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، بالإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية لـ"وقف جرائمها اليومية ضد الشعب والأرض الفلسطينية".

ونددت الرئاسة بـ "استمرار الاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية".

وشهد (الجمعة) استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة نحو 650 آخرين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار الجمعة الرابعة من مسيرة العودة.

وقالت مصادر فلسطينية إن من بين الشهداء الأربعة طفل يبلغ من العمر 15 عاما وشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجميعهم قضوا جراء إصابتهم بأعيرة نارية في الأطراف العلوية من أجسادهم.

وأوضحت المصادر أن نحو 250 متظاهرا أصيبوا بالرصاص الحي، منهم 30 طفلا و13 سيدة، فيما وصفت حالة خمسة من إجمالي الجرحى بأنها خطيرة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 37، غالبيتهم العظمى بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة.

ولوحظ توافد آلاف الفلسطينيين من مختلف الأعمار منذ ساعات الصباح إلى أطراف شرق قطاع غزة، ولجوئهم إلى إقامة صلاة الجمعة في خيام الاعتصام المقامة قرب السياج الفاصل.

وأضرم شبان ملثمون النار في الإطارات المطاطية بالتزامن مع توافد المتظاهرين لأطراف شرق قطاع غزة، فيما عمد آخرون إلى إلقاء الحجارة باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقام فتية وشبان بإطلاق طائرات ورقية في أجواء مناطق السياج الفاصل بعضها يحمل قنابل حارقة صغيرة الحجم، أدت إلى أضرار في الجانب الإسرائيلي من السياج الفاصل.