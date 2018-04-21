شاهد: هنية يتهم الموساد بالوقوف وراء اغتيال فادي البطش

اتهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" بالوقوف وراء اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا.

وقال هنية في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر خلال زيارته بيت عزاء فادي البطش في مخيم جباليا بقطاع غزة، إن الموساد يستهدف العلماء "ليقتلوا كل روافع العلم والحضارة والنهوض في هذه الأمة، وخاصة علماء الشعب الفلسطيني".

واعتبر هنية أن جريمة اغتيال البطش تمثل أيضا انتهاكا لسياسة دولة ماليزيا التي وقعت بها الجريمة.

وأشار هنية إلى أن حركة حماس دعت ماليزيا إلى فتح تحقيق سريع لتحديد الجناة، وأن الحركة أرسلت وفدا من قياداتها للقاء المسؤولين في ماليزيا للوقوف على ملابسات الجريمة.

واعتبر هنية أن توقيت جريمة الاغتيال "مقصود"، معتبرا أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول لفت الأنظار عن ممارساته في مواجهة الجماهير الفلسطينية في مسيرات العودة.