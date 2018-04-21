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سياسة

شاهد: حريق في إسرائيل بسبب طائرة ورقية أطلقت من غزة

المتظاهرون الفلسطينيون أطلقوا طائرات ورقية بزجاجات حارقة أثناء الاشتباكات على الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة
المتظاهرون الفلسطينيون أطلقوا طائرات ورقية بزجاجات حارقة أثناء الاشتباكات على الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة
21/4/2018

اندلعت النيران في مستودع زراعي في بلدة إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة قريبة من قطاع غزة أمس (الجمعة) نتيجة سقوط طائرة ورقية أطلقت من القطاع وعليها زجاجة حارقة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني (السبت) إن "طائرة ورقية محملة بزجاجة حارقة أطلقت من غزة تسببت بحريق مستودع زراعي في بلدة إسرائيلية" دون أن تحديد اسم البلدة.

وأضافت الصحيفة "لم يصب أحد في الحادث ولكن تم إلحاق أضرار جسيمة بالمستودع".

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن فلسطينيين في قطاع غزة باتوا يستخدمون طائرات ورقية محملة بزجاجات حارقة لإضرام النيران في بلدات فلسطينية محتلة إسرائيليا متاخمة لحدود القطاع.

رويترز
المصدر : يديعوت أحرونوت
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