النجار.. أول عربي رئيسا للجنة التنفيذية للجمعية الدولية للبث

انتخب عبد الله النجار، المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي بشبكة الجزيرة الإعلامية، رئيساً للجنة التنفيذية للجمعية الدولية للبث AIB، ومقرها المملكة المتحدة.

ويضم المجلس التنفيذي المنتخب لهذا العام ستة من قادة ومسؤولي مؤسسات صحفية عالمية رائدة، منهم كلاوس بيرغمان، مدير العلاقات الدولية بشبكة دويتشه فيله، وسايمون كيندال، مدير التطوير المؤسسي بشبكة BBC، وجون مغواير، مدير العلاقات الدولية بمؤسسة فرانس ميديا موند، وأنستازيا إليس، مديرة التحرير بقناة بلومبيرغ، وإليكسي نيكولوف، مدير بقناة آر تي.

وقال النجار تعليقا على انتخابه: "إنه شرف كبير أن يتم انتخابي لرئاسة اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية للبث، وهو تكليف أعتز به لخدمة أعضاء الجمعية والمسؤولين التنفيذيين بالمجلس، وأتطلع لتقديم رؤية الجزيرة كمؤسسة إعلامية تمتاز بتنوع المحتوى والتناول، وأن أسهم في تذليل الصعاب التي تواجه المؤسسات الإعلامية في العالم، خاصة ما يمس حرية الصحافة، والعاملين في مجال الإعلام بكل مجالاته".

وبهذا الانتخاب، يصبح عبد الله النجار، أول مسؤول عربي يتقلد منصب رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية للبث AIB.

وتعتبر الجمعية الدولية للبث (AIB) أهم تحالف دولي يضم كبريات المؤسسات الإعلامية العاملة في مجال التلفزيون والإذاعة والصحافة الرقمية، ويهتم بالدفاع عن منتسبي هذه المؤسسات وحمايتهم.

وبدأ عبد الله النجار العمل في شبكة الجزيرة عام 2007 مديرًا للشؤون التجارية، كما تولى الإدارة التنفيذية لهيئة متاحف قطر، وأشرف على تشييد متحف الفن الإسلامي، ومتحف الفن العربي الحديث، ومعرض هيئة قطر للمتاحف بالحي الثقافي كتارا، ومعرض رواق، ومشاريع أخرى.

كما تقلد منصب المدير التنفيذي للمشروع القطري السوداني لصيانة وتطوير آثار السودان، وشارك في اللجنة المعنية بإعداد وتنظيم دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة بالدوحة 2006.

ويحمل النجار شهادة البكالوريوس في الهندسة، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف، من جامعة بلايموث بالمملكة المتحدة.