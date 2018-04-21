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سياسة|السعودية

الأمن السعودي يسقط طائرة من دون طيار قرب قصر ملكي

21/4/2018

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول سعودي رفيع قوله إن قوات الأمن أسقطت طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة في حي الخزامي الذي يضم قصورا ملكية.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول سعودي كبير أن "العاهل السعودي الملك سلمان (بن عبد العزيز) لم يكن في قصره بالرياض عندما أسقطت قوات الأمن الطائرة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض أن "إحدى نقاط الأمن في حي الخزامى بالعاصمة الرياض لاحظت تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)".

وأضافت الوكالة أن الطائرة لم يكن "مصرحاً لها بذلك مما أقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص".

وأشارت الوكالة إلى أن "الجهات المختصة شرعت بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة".

جاء هذا بعدما تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباء ومقاطع مصورة يُسمع فيها دوي إطلاق نار كثيف قالوا إنها في حي الخزامى في العاصمة السعودية الرياض.

المصدر : الجزيرة + رويترز + وكالة الأنباء السعودية
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