استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الجمعة الرابعة لمسيرة العودة

استشهد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الجمعة الرابعة لمسيرات العودة الكبرى مما يرفع عدد الشهداء في الأسابيع الماضية إلى 35 فلسطينيا.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن صبيا في الخامسة عشرة من عمره من بين الشهداء في شمال قطاع غزة، بينما أصيب نحو 500 بنيران الاحتلال.

وقال نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، في رسالة على تويتر: "من المخزي إطلاق النار على الأطفال. كيف يمكن لقتل طفل في غزة اليوم أن يساعد في إحلال السلام؟ لا لن يساعد.. إنه يؤجج الغضب ويغذي المزيد من القتل. يجب حماية الأطفال من العنف وليس تعريضهم له".

وبدأت الاحتجاجات في 30 مارس/آذار على طول السياج الحدودي لقطاع غزة، والبالغ 40 كيلومترا، للتأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى منازل أسلافهم التي صادرها الاحتلال مع تأسيس إسرائيل.

ومن المقرر أن تصل الاحتجاجات إلى ذروتها في 15 مايو/أيار ذكرى النكبة الفلسطينية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن ما يحدث على حدود غزة سيتكرر في أماكن أخرى.

وقال خلال زيارة لأحد المخيمات على الحدود: "أقول لكل أبناء شعبنا: استعدوا للطوفان البشري على كل حدود فلسطين.. داخل الأرض المحتلة وخارج الأرض المحتلة، وأقول للمحتلين إن زمنكم قد ولى".

وتأتي الاحتجاجات في وقت يتنامى فيه الإحباط حيال احتمالات قيام دولة فلسطينية مستقلة. وتوقفت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عدة سنوات فيما توسعت المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.

كما أجج قرار الرئيس الأمريكي العام الماضي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل غضبا واسعا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحول العالم.