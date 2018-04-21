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سياسة

إذاعة فرنسية: الإمارات بحثت "خلافة" حفتر مع عقيلة صالح

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر
اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر
21/4/2018

قالت إذاعة فرنسية رسمية (السبت) إن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عاد إلى ليبيا أمس (الجمعة)، قادما من الإمارات.

وذلك بعد بحثه خطة استبدال محتملة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق).

وقالت إذاعة فرنسا الدولية (أر اف أي) على موقعها الإلكتروني، إنّ الاجتماعات التي شهدتها مدينة أبو ظبي "من شأنها التحضير لاستبدال محتمل لحفتر الذي يتلقى العلاج في فرنسا منذ 9 أبريل/ نيسان الجاري".

وأضافت أن عقيلة التقى (الخميس) بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد يوم من وصوله إلى الإمارات.

كما نقلت الإذاعة عن مصادر مقربة من "حفتر" قولها إنّ "الجنرال عبد السلام الحاسي، قائد غرفة عمليات الكرامة، هو الأقرب لخلافة حفتر في هذا الوقت".

وفي تقرير لها أمس (الجمعة) ذكرت الإذاعة الفرنسية أنّ هناك 3 أسماء مرشحة لخلافة حفتر وهم ابنه خالد، وصهره ورئيس أركانه عون الفرجاني، والجنرال عبد السلام الحاسي الذي وصفته الإذاعة بأنه "الرجل السري والمقرب من أبو ظبي والقاهرة".

ولم تشمل القائمة اسم عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان القوات المدعومة من مجلس النواب.

وتعرض "الناظروي" لمحاولة اغتيال فاشلة (الأربعاء) الماضي، بتفجير سيارة مفخخة، بالتزامن مع مرور موكبه في منطقة سيدي خليفة، بضواحي مدينة بنغازي (شرق).

وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية إلى أن "الناظوري"، يعد أحد الأسماء المرشحة لخلافة حفتر، على رأس القوات المدعومة من مجلس النواب، في حالة غياب الأخير عن المشهد الليبي.

وفي 11 أبريل/ الجاري، ذكر موقع قناة "فرانس 24″، بأنه تم نقل حفتر لتلقي العلاج في فرنسا، بعد أن فقدَ وعيه أثناء وجوده في العاصمة الأردنية عمان.

ومنذ مطلع أبريل/ نيسان الجاري، لم يظهر حفتر علنًا، حين أعلن ما أسماه "تحرير مدينة درنة (شرق)"، من سيطرة قوات "مجلس شورى مجاهدي درنة"، وذلك عبر مقطع مصور بث من مشارف المدينة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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