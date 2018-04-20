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سياسة|السعودية

مقتل 4 من الأمن السعودي في إطلاق نار على نقطة أمنية

السعودية بلد عملاق ويأتي في المركز الثاني عشر من الدول الأكبر في العالم
السعودية بلد عملاق ويأتي في المركز الثاني عشر من الدول الأكبر في العالم
20/4/2018

أعلنت وزارة الداخلية السعودية (الخميس) مقتل 4 شرطيين وإصابة 4 آخرين إثر تعرض نقطة تفتيش أمنية بمنطقة عسير، جنوب غربي المملكة، لإطلاق نار.

وأفادت الوزارة بأن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع المهاجمين ما أسفر عن مقتل أحدهم واعتقال 2 آخرين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي.

وقال المتحدث الأمني إنه في وقت مبكر من فجر (الخميس) "تعرضت نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، بمنطقة عسير، لإطلاق نار من مصدر مجهول".

وبين أنه نتج عن الهجوم " استشهاد كل من الرقيب أحمد إبراهيم عسيري، ووكيل الرقيب عبد الله غازي الشهري، ووكيل الرقيب صالح علي العمري".

وقال إنه "بمباشرة الجهات الأمنية للجريمة تم تحديد هوية عدد من المتورطين فيها والقبض على اثنين منهم، سعوديي الجنسية".

وأشار إلى أن "مصلحة التحقيق تقتضي عدم إعلان اسميهما في الوقت الراهن".

وبين أن المتابعة الأمنية "أسفرت عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن؛ مما اقتضى تبادل إطلاق النار معه ومقتله حيث اتضح بأنه المواطن بندر محمد علي الشهري".

وأشار إلى انه نتج عن تبادل إطلاق النار "تعرض خمسة من رجال الأمن للإصابة، أُستِشْهِد أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى".

وبين إنه "لا زالت الجريمة محل المتابعة الأمنية، وسيتم الإعلان عما يستجد".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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