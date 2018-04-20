شاهد: فلسطينيون يواجهون الاحتلال بطائرات ورقية "حارقة"

أطلق شباب فلسطينيون في غزة طائرات ورقية مزودة بعبوات تحوي سوائل قابلة للاشتعال، نحو الأراضي المحتلة لإشعال الحرائق في مزارع المستوطنين.

وقال أحد الشباب الذين يشاركون في تجهيز الطائرات الورقية بالعبوات الحارقة إنهم يضعون بنزينا وقشا داخل العبوات ثم يربطونها بالطائرات الورقية قبل إطلاقها في السماء.

ثم يقوم شباب بإشعال النار في القش ويتركون الطائرة تتحرك وسط مزروعات المستوطنين فتحرقها.

وتنظم الاحتجاجات كل يوم جمعة منذ نحو شهر تحت عنوان (مسيرة العودة الكبرى) التي تجدد دعوة طويلة الأمد لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازل أسلافهم. ومن المتوقع أن تبلغ المسيرات ذروتها في ذكرى النكبة في منتصف شهر مايو/ أيار المقبل.