شاهد: انطلاق الجمعة الرابعة لمسيرة العودة وسقوط شهداء

استشهد شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة في المنطقة الحدودية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أحمد أبو عقل البالغ من العمر 25 عاما أصيب برصاصة في الرأس أدت لاستشهاده، كما استشهد المواطن أحمد رشاد دبور،23 عاما، برصاص الاحتلال شرق جباليا.

وتوافد المئات من الفلسطينيين نحو مخيمات "العودة" على مقربة من السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، للمشاركة بـ"جمعة الشهداء والأسرى"، ضمن فعاليات "مسيرة العودة" السلمية.

وأطلق ناشطون فلسطينيون على الجمعة الرابعة، لمسيرات "العودة وكسر الحصار"، اسم "جمعة الشهداء والأسرى".

ورفع المتظاهرون صوراً لشهداء مسيرة "العودة"، وصوراً أُخرى للمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بمناسبة مرور ذكرى "يوم الأسير الفلسطيني"، التي صادفت 17 الجاري.

كما علّق المنظّمون للمسيرات صور المعتقلين الفلسطينيين على جدران خيام العودة.

وفي إطار فعاليات اليوم، عقدت جمعية "واعد" المختصّة بشؤون المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، مؤتمراً، في مخيم العودة شرقي مدينة غزة.

ورفعت أمهات المعتقلين اللواتي شاركن في الوقفة، صوراً لأبنائهن، مطالبات بالإفراج عنهم.

وداخل قضبان حديدية، وضعت الجمعية، مجسّمات للجنود الإسرائيليين الأربعة لدى كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة "حماس".

ومطلع إبريل/ نيسان 2016، كشفت كتائب القسام، لأول مرة، عن وجود "4 جنود إسرائيليين أسرى لديها"، من دون أن تكشف إن كانوا أحياء أم أمواتا.

وترفض حركة "حماس" بشكل متواصل، تقديم أي معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى ذراعها العسكري.

ووفق آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين 6500 معتقل، بينهم 350 طفلا، و62 معتقلة.

من جانب آخر، يتجهّز متظاهرون فلسطينيون لإطلاق طائراتهم الورقية الكبيرة، التي تحمل أعلام فلسطين، في سماء مخيّمات العودة.

وألقت طائرات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، منشورات ورقية قرب مخيمات العودة، تحذر فيها المتظاهرين الاقتراب من الحدود.

وجاء في المنشور: "أنتم تشاركون في أعمال العنف والفوضى، حماس تستغلّكم لتنفيذ (عمليات إرهابية)، وعليكم الامتناع من استخدام السلاح ومن تنفيذ أعمال عنف ضد القوات".

وأضاف جيش الاحتلال في المنشور: "عليكم الابتعاد عن العناصر الذين يقومون بأعمال الفوضى والعنف، وسيعمل الجيش ضد كل محاولة للمس بأي عتاد أو أي شيء آخر تابع للجيش".

ودعت الأمم المتحدة (الخميس) إلى حماية المتظاهرين الفلسطينيين، وطالبت إسرائيل بضبط النفس، وفق بيان صدر عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 من مارس/آذار الماضي، حيث تجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 15 من مايو/ أيار المقبل.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة المفرطة، ما أسفر عن استشهاد 35 فلسطينيًا، وإصابة الآلاف، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.