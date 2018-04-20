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سياسة|بريطانيا

زعماء الكومنولث يوافقون على تولي تشارلز رئاستها خلفا للملكة

20/4/2018

وافق زعماء دول رابطة الكومنولث في اجتماع في وندسور (الجمعة) على خلافة الأمير تشارلز للملكة إليزابيث في رئاسة الرابطة.

وقال زعماء الكومنولث في بيان: "نحن نقدر دور الملكة في دعم الكومنولث وشعوبها".

وأضافوا: "الرئيس القادم للكومنولث ينبغي أن يكون صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز".

وكانت هناك دعوات أغلبها من أراض بريطانية سابقة لأن يكون المنصب دوريا بين الدول الثلاث والخمسين أعضاء الكومنولث، لكن في الأيام القليلة الماضية عبرت الملكة (91 عاما) والحكومة البريطانية وزعماء آخرون عن دعمهم لتشارلز (69 عاما).

وانبثقت رابطة الكومنولث عن الإمبراطورية البريطانية في منتصف القرن العشرين، وتولت الملكة رئاستها منذ اعتلائها العرش في عام 1952. وكانت هناك توقعات منذ فترة طويلة بتولي تشارلز المنصب على الرغم من أن ذلك ليس ضروريا.

وأشارت الملكة، التي تحتفل بعيد ميلادها الثاني والتسعين السبت، في السابق إلى أنها تفضل أن يخلفها تشارلز في قيادة الكومنولث.

وقالت في الافتتاح الرسمي لاجتماعات قادة الرابطة الخميس: "أتمنى بإخلاص أن تستمر الكومنولث في توفير الاستقرار للأجيال القادمة وإنها ستقرر ذات يوم أن أمير ويلز يجب أن يكمل العمل المهم الذي بدأه والدي في عام 1949".

وأبدى تشارلز نفسه رغبة بشكل غير رسمي في المنصب هذا الأسبوع وقال في خطاب "كانت الكومنولث عاملا أساسيا في حياتي".

ويعتقد كثيرون أن اجتماع هذا الأسبوع في لندن سيكون الأخير الذي تحضره الملكة شخصيا. وتعقد الاجتماعات كل عامين ومن المقرر عقد الاجتماع القادم في رواندا. ولم تقم الملكة برحلة طويلة منذ سنوات عديدة بعد أن قلصت من مهامها الرسمية.

المصدر : رويترز
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