البث الحي
سياسة|رومانيا

رومانيا تعتزم نقل سفارتها للقدس ونتنياهو يعلن عن دول أخرى

متطرف يهودي ينظر إلى مسجد قبة الصخرة في القدس المحتلة - أرشيفية
متطرف يهودي ينظر إلى مسجد قبة الصخرة في القدس المحتلة - أرشيفية
20/4/2018

أعلن ليفيو دراغنيا رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في رومانيا (الخميس) أنّ حكومة بلاده قررت نقل سفارة رومانيا في إسرائيل إلى القدس، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة.

وقال دراغنيا على قناة "أنتينا 3" إنّ "القرار اتُخذ والإجراءات ستبدأ"، في حين لم يصدر أي إعلان رسمي عن الحكومة حول هذا المشروع.

ووفقا لزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يؤدي دورا حاسما في تسيير شؤون السلطة التنفيذية، فإنّ حكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا اعتمدت (الأربعاء) "مذكرة حول بداية الإجراءات لنقل السفارة الى القدس".

وقد اعتمدت الحكومة هذه الوثيقة في غياب وزير الخارجية تيودور ميليسكانو الذي يزور تونس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي اعتراف الولايات المتحدة باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. ومن المقرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في 14 من مايو/ أيار وهو يوم إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الخميس) إن "ما لا يقل عن ست" دول تدرس نقل سفاراتها إلى القدس في أعقاب قرار الولايات المتحدة القيام بذلك".

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضجة بإعلانه في ديسمبر/كانون الأول قراره نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لتتخّذ غواتيمالا قرارا مشابها بعد بضعة أسابيع.

وقدم نتنياهو الشكر لغواتيمالا التي قررت نقل سفارتها بعد الإعلان الأمريكي مباشرة لكنه لم يذكر أسماء الدول الأخرى التي قال إنها تدرس نقل سفاراتها. وأضاف أن أول عشر سفارات ستنتقل إلى القدس ستحظى "بمعاملة تفضيلية" من دون أن يوضح ما يعنيه ذلك.

وقد تُصبح رومانيا أول دولة في الاتحاد الأوربي تحذو حذو الولايات المتحدة.

وقال دراغنيا إنّ هذا القرار "له قيمة رمزية هائلة" لأنّ لإسرائيل "تأثيرا قويا على المستوى الدولي" و"قيمة كبيرة جدا بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية".

وأضاف "أعتقد أنه ستكون لهذا القرار فوائد كبيرة لرومانيا".

والقدس في صلب النزاع بين اسرائيل من جهة والعرب والفلسطينيين من جهة أخرى. وقد احتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته عام 1967 ثم أعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة أبدية" لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وأشار دراغنيا إلى أن "الأمر يتعلق أيضا بنهج براغماتي"، قائلا "على غرارنا جميعا، يحق لإسرائيل أيضا أن تنشئ عاصمتها حيث تشاء".

واستنادا الى وسائل إعلامية، من المتوقع أن تُجري رئيسة الوزراء الرومانية فيوريسا دانسيلا زيارة رسمية لإسرائيل الأسبوع المقبل.

وكانت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي زارت رومانيا الأسبوع الماضي.

وكان دراغنيا تطرق في نهاية العام 2017 الى فكرة نقل السفارة إلى القدس، لكنّ رئيس رومانيا اليميني الوسطي كلاوس يوهانيس ألمح إلى أنه يعارض قرارا كهذا مؤكدًا أن "وضع القدس يجب أن يتم تحديده على إثر اتفاق مباشر" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)