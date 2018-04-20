رومانيا تعتزم نقل سفارتها للقدس ونتنياهو يعلن عن دول أخرى

أعلن ليفيو دراغنيا رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في رومانيا (الخميس) أنّ حكومة بلاده قررت نقل سفارة رومانيا في إسرائيل إلى القدس، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة.

وقال دراغنيا على قناة "أنتينا 3" إنّ "القرار اتُخذ والإجراءات ستبدأ"، في حين لم يصدر أي إعلان رسمي عن الحكومة حول هذا المشروع.

ووفقا لزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يؤدي دورا حاسما في تسيير شؤون السلطة التنفيذية، فإنّ حكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا اعتمدت (الأربعاء) "مذكرة حول بداية الإجراءات لنقل السفارة الى القدس".

وقد اعتمدت الحكومة هذه الوثيقة في غياب وزير الخارجية تيودور ميليسكانو الذي يزور تونس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي اعتراف الولايات المتحدة باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. ومن المقرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في 14 من مايو/ أيار وهو يوم إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الخميس) إن "ما لا يقل عن ست" دول تدرس نقل سفاراتها إلى القدس في أعقاب قرار الولايات المتحدة القيام بذلك".

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضجة بإعلانه في ديسمبر/كانون الأول قراره نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لتتخّذ غواتيمالا قرارا مشابها بعد بضعة أسابيع.

وقدم نتنياهو الشكر لغواتيمالا التي قررت نقل سفارتها بعد الإعلان الأمريكي مباشرة لكنه لم يذكر أسماء الدول الأخرى التي قال إنها تدرس نقل سفاراتها. وأضاف أن أول عشر سفارات ستنتقل إلى القدس ستحظى "بمعاملة تفضيلية" من دون أن يوضح ما يعنيه ذلك.

وقد تُصبح رومانيا أول دولة في الاتحاد الأوربي تحذو حذو الولايات المتحدة.

وقال دراغنيا إنّ هذا القرار "له قيمة رمزية هائلة" لأنّ لإسرائيل "تأثيرا قويا على المستوى الدولي" و"قيمة كبيرة جدا بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية".

وأضاف "أعتقد أنه ستكون لهذا القرار فوائد كبيرة لرومانيا".

والقدس في صلب النزاع بين اسرائيل من جهة والعرب والفلسطينيين من جهة أخرى. وقد احتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته عام 1967 ثم أعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة أبدية" لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وأشار دراغنيا إلى أن "الأمر يتعلق أيضا بنهج براغماتي"، قائلا "على غرارنا جميعا، يحق لإسرائيل أيضا أن تنشئ عاصمتها حيث تشاء".

واستنادا الى وسائل إعلامية، من المتوقع أن تُجري رئيسة الوزراء الرومانية فيوريسا دانسيلا زيارة رسمية لإسرائيل الأسبوع المقبل.

وكانت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي زارت رومانيا الأسبوع الماضي.

وكان دراغنيا تطرق في نهاية العام 2017 الى فكرة نقل السفارة إلى القدس، لكنّ رئيس رومانيا اليميني الوسطي كلاوس يوهانيس ألمح إلى أنه يعارض قرارا كهذا مؤكدًا أن "وضع القدس يجب أن يتم تحديده على إثر اتفاق مباشر" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.