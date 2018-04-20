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روسيا: بوتين مستعد للقاء ترمب

لقاء جمع ترمب (يمين) وبوتين على هامش قمة العشرين في يوليو/تموز الماضي بهامبورغ الألمانية
لقاء جمع ترمب (يمين) وبوتين على هامش قمة العشرين في يوليو/تموز الماضي بهامبورغ الألمانية
20/4/2018

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الاستعدادات لاجتماع الرئيسين "معلقة"، إن "الكلمة خرجت " يقصد التأكيد على النية من جانب ترمب، مضيفا أن "الرئيس بوتين مستعد لاجتماع كهذا ". 

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن التحضيرات للقمة بحد ذاتها لا تجري بعد.

وأكد لافروف: "ولكن إذا كان الأمر كذلك، فبمجرد أن يكون هناك بعض التطور، سنخبركم بالتأكيد عن ذلك، ولكنني سوف ألفت الانتباه فقط، إلى أن دونالد ترمب، عقب هذه المكالمة الهاتفية تحدث عدة مرات في التغريدات، وشفهيا، عن أنه ينبغي حل القضايا مع روسيا، نحن نريد أن نكون على علاقات 

جيدة مع روسيا، وهذا أفضل من عدم وجود علاقات جيدة، والأحمق فقط هو الذي يفكر بطريقة أخرى. كل هذا نسمعه أيضا".

كان بوتين وترمب، قد اتفقا، في وقت سابق من هذا الشهر، خلال محادثة هاتفية، على إمكانية عقد قمة، وقال البيت الأبيض، إن واشنطن قد تكون المكان المحتمل.

يشار إلى أن العلاقات الأمريكية الروسية قد تدهورت عقب قيام واشنطن بطرد 60 دبلوماسيا روسيا على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال  في بريطانيا، وردت روسيا بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الامريكيين.    

كما شهدت العلاقات مزيدا من التدهور عقب قيام واشنطن وباريس وبريطانيا بتوجيه ضربات لأهداف سورية ردا على ما وصفته بهجوم كيميائي شنته دمشق على الغوطة الشرقية السورية في السابع من الشهر الجاري. 

المصدر : الألمانية
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