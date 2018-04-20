روسيا: الضربات الأمريكية على سوريا لم تتجاوز "الخطوط الحمراء"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الجمعة) إن موسكو أبلغت مسؤولين أمريكيين قبل الضربات الأمريكية، بالمناطق السورية التي تمثل "خطوطا حمراء" بالنسبة لها.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية قوله إن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا هذا الأسبوع تحل روسيا من أي التزام أخلاقي يمنعها من تسليم أنظمة إس-300 الصاروخية المضادة للطائرات لحليفها رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ومضى قائلا "الآن ليس لدينا أي التزامات أخلاقية. كانت لدينا التزامات أخلاقية وتعهدنا بألا نفعل ذلك منذ عشر سنوات على ما أعتقد بناء على طلب من شركائنا المعروفين".

ونسبت الوكالة إلى لافروف القول إنه مقتنع بأن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب لن يسمحا بمواجهة مسلحة بين البلدين.

وقال قائد في الجيش الروسي إن موسكو تبحث تزويد سوريا بأنظمة إس-300 في أعقاب الضربات التي قادتها الولايات المتحدة.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 105 ضربات على سوريا (السبت) الماضي ردا على هجوم كيماوي يشتبه في أن الحكومة السورية نفذته على منطقة خاضعة للمعارضة قرب دمشق.

ويقول محللون عسكريون إن نظام إس-300 للصواريخ أرض-جو سيحسن قدرة روسيا على السيطرة على المجال الجوي السوري، ويمكن استخدامه في ردع أي تحرك أمريكي أقوى.