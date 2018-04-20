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سياسة|أمريكا

تنفيذ الإعدام في أكبر سجين في التاريخ الأمريكي الحديث

السجين والتر مودي نفذ فيه حكم الإعدام بالحقن
السجين والتر مودي نفذ فيه حكم الإعدام بالحقن
20/4/2018

أعدمت ولاية ألاباما الأمريكية سجينا عمره 83 عاما أدين بارتكاب سلسلة هجمات بالقنابل عام 1989، مما يجعله أكبر مدان ينفذ فيه حكم الإعدام في التاريخ الأمريكي الحديث.

وقال مسؤولون بمؤسسة وليام سي. هولمان الإصلاحية في مدينة أتمور إن السجين والتر مودي نفذ فيه حكم الإعدام بالحقن. وهذا ثامن إعدام ينفذ بالولايات المتحدة هذا العام.

وقال مركز المعلومات الخاصة بعقوبة الإعدام إن مودي حل محل جون نيكسون الذي كان عمره 77 عاما عندما أعدم في ولاية مسيسبي في ديسمبر كانون الأول 2005 وكان أكبر من تنفذ فيه هذه العقوبة منذ أعادت المحكمة العليا الأمريكية العمل بها في 1976.

وأدين مودي بإرسال قنبلة بالبريد في عام 1989 قتلت القاضي روبرت فينس (58 عاما) وبإرسال قنبلة أخرى قتلت روبرت روبنسون وهو محام مختص بالحقوق المدنية بولاية جورجيا.

ويقول الادعاء إن مودي أرسل القنبلة للقاضي غضبا من إدانة سابقة في عام 1972 في قضية تتعلق بقنبلة أيضا، وإنه أرسل القنبلة الأخرى للمحامي لتشتيت فكر المحققين.

المصدر : رويترز
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