البرلمان التركي يوافق على إجراء انتخابات مبكرة في 24 يونيو

وافق البرلمان التركي (الجمعة) على اقتراح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/حزيران قبل موعدها بأكثر من عام، وذلك بعد دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إجرائها مبكرا.

وانسحب نواب من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد احتجاجا قبل التصويت. وأيد كل من بقي من النواب الإجراء.

من جانبه أعلن الرئيس التركي أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يعكف حاليًا على إعداد البيان الانتخابي، لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة، في إسطنبول، حيث أشار أردوغان إلى أن فرقًا في حزب العدالة والتنمية تقوم في الوقت الراهن بتحضير البيان الانتخابي للحزب، حيث سيقوم بإجراء مشاوراته مع أعضاء الحزب ومن ثم يُعلنون عنه.

وأضاف أردوغان أنهم سينزلون إلى الساحات والميادين في إطار الحملة الانتخابية اعتبارًا من الأسبوع المقبل.