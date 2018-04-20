إيران تحذر من رد "غير سار" إذا أسقطت أمريكا الاتفاق النووي

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني تحذيرا من إيران للولايات المتحدة (الخميس) من عواقب "غير سارة" إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي.

ونقل التلفزيون عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله لدى وصوله إلى نيويورك "إيران لديها عدة خيارات إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. رد فعل طهران على انسحاب أمريكا من الاتفاق سيكون غير سار".

وبموجب اتفاق إيران مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، وافقت طهران على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها، وتم رفع أغلبها في يناير/ كانون الثاني 2016.

وأعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول الأوربية الموقعة على الاتفاق مع طهران مهلة تنقضي في 12 مايو/ أيار لإصلاح ما وصفه بأنه عيوب مروعة في الاتفاق النووي، وإلا سيرفض تمديد تعليق عقوبات الولايات المتحدة على إيران.

وتقول إيران إنها ستلتزم بالاتفاق ما دامت الأطراف الأخرى ملتزمة به، لكنها "ستمزقه" إذا انسحبت واشنطن.