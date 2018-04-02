وفاة زوجة مانديلا السابقة عن 81 عاما

قال متحدث باسم عائلة الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا إن زوجته السابقة ويني ماديكيزيلا مانديلا توفيت اليوم الاثنين عن عمر ناهز 81 عاما.

كانت ويني من أشد مناهضي نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وكانت زوجة لمانديلا أثناء سجنه في جزيرة روبين.

وسجنت ماديكيزيلا مانديلا عدة مرات بسبب دورها في مكافحة نظام حكم الأقلية البيضاء، وشنت حملات في الداخل والخارج من أجل إطلاق سراح زوجها.

لكن زواجهما بدأ ينهار في السنوات التي تلت خروجه من السجن عام 1990. ووقع الطلاق بينهما عام 1996 بعد نحو أربعة عقود من زواجهما. ولهما من الأبناء اثنان.