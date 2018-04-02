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سياسة|جنوب أفريقيا

وفاة زوجة مانديلا السابقة عن 81 عاما

ويني ماديكيزيلا مانديلا زوجة نيلسون مانديلا السابقة - أرشيفية
ويني ماديكيزيلا مانديلا زوجة نيلسون مانديلا السابقة - أرشيفية
2/4/2018

قال متحدث باسم عائلة الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا إن زوجته السابقة ويني ماديكيزيلا مانديلا توفيت اليوم الاثنين عن عمر ناهز 81 عاما.

كانت ويني من أشد مناهضي نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وكانت زوجة لمانديلا أثناء سجنه في جزيرة روبين.

وسجنت ماديكيزيلا مانديلا عدة مرات بسبب دورها في مكافحة نظام حكم الأقلية البيضاء، وشنت حملات في الداخل والخارج من أجل إطلاق سراح زوجها.

لكن زواجهما بدأ ينهار في السنوات التي تلت خروجه من السجن عام 1990. ووقع الطلاق بينهما عام 1996 بعد نحو أربعة عقود من زواجهما. ولهما من الأبناء اثنان.

المصدر : رويترز
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