مقتل 12 مدنيا بينهم أطفال في ضربة للتحالف بقيادة السعودية في اليمن

أدّت ضربة جوية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن اليوم، إلى مقتل 12 مدنيا بينهم سبعة أطفال بعد أن دمرت منزلا في مديرية الحالي التي كان يقيم فيه نازحون، وجميع القتلى من أسرة واحدة.

وأفاد مسؤول طبي يمني، الإثنين بمقتل 12 مدنياً، وإصابة ثلاثة آخرين في قصف لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الحديدة 226 كيلومترا غرب العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن خالد سهيل مدير هيئة مستشفى الثورة بالحديدة، قوله إن 12 مدنيا قتلوا بينهم سبعة أطفال وأصيب ثلاثة آخرون (رجل وامرأتان) في قصف شنته مقاتلات التحالف العربي على نازحين في مدينة الصالح السكنية.

وفي السياق نفسه، أفاد شهود عيان بأن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات جوية على مدينة الصالح السكنية الواقعة في أطراف المدينة، مشيرة إلى أن إحدى الغارات استهدفت مبنى يحوي نازحين من مديريتي حيس والخوخه، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 15 مدنياً.

وأكد الشهود أن المدينة لا تحوي سوى مبان سكنية "ولا يوجد قربها أي معسكرات أو مناطق تشهد مواجهات مسلحة".

ويوجد في الحديدة أكبر ميناء يمني حيث تصل من خلاله المساعدات الإنسانية إلى ملايين المدنيين المعرضين لخطر المجاعة، ولم تتأثر بالضربة الجوية العمليات في الميناء الذي يسيطر عليه الحوثيون المتحالفون مع إيران.

وبدأت السعودية والإمارات التدخل في الحرب الأهلية باليمن عام 2015 في مواجهة الحوثيين لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.

وتوجّه قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية ضربات جوية ضد مسلحي الحوثيين في اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، من بينها مدنيون.

وسقط أكثر من عشرة آلاف قتيل في الحرب التي شرّدت أيضا ما يربو على مليوني شخص وجعلت اليمن على شفا المجاعة.