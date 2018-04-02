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سياسة

مصرع 15 عاملا في قطاع النفط بالكويت إثر تصادم حافلتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
2/4/2018

لقي 15 عاملا في القطاع النفطي الأحد مصرعهم إثر حادث اصطدام بين حافلتين كانتا تسيران في اتجاه معاكس، بالقرب من مقر شركة نفطية كويتية جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن إدارة الإطفاء أن شخصين آخرين أصيبا جراء حادث، الأحد إثر تصادم الحافلتين، وذكر التقرير أن تحقيقات ما زالت جارية لتحديد سبب الحادث.

والقتلى هم من العمال الوافدين بينهم سبعة هنود وخمسة مصريين وثلاثة باكستانيين، وفق ما ذكرته صحيفة (القبس) الكويتية.

وقال مدير العلاقات العامة في الادارة العامة للإطفاء العقيد خليل الأمير ل(فرانس برس) إن أغلب الضحايا يحملون جنسيات دول آسيوية ويعملون في شركة "برقان" النفطية.

وأصيب في الحادث هنديان أحدهما في حالة خطرة بالإضافة إلى كويتي .

وقع الحادث قرب مقر الشركة على بعد حوالي 30 كلم جنوبي العاصمة الكويتية، حيث كانت الحافلتان تنقلان عمالا بعد انتهاء دوامهم.  

المصدر : وكالات
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