مسجد ستوكهولم يتعرض لثالث اعتداء عنصري هذا العام

تعرض مسجد ستوكهولم في العاصمة السويدية لهجمة عنصرية جديدة، هي الثالثة من نوعها هذا العام.

وذكرت إدارة مسجد ستوكهولم، في بيان لها، أن مجهولين قاموا برسم صليب معقوف، المعروف بكونه رمزا للنازية، على الباب الزجاجي للمسجد.

وندد البيان بالهجوم وقال: إن هذه الهجمات المعادية للإسلام والعنصرية تتزايد يومًا بعد يوم.

وتساءل البيان: "ألم يشجع تفادي السياسيين والمسؤولين إدانة الهجمات السابقة، على قيام العنصريين بتنفيذ هجمات جديدة ضد دور العبادة الخاصة بالمسلمين؟"

ووفقاً للتلفزيون السويدي الحكومي (SVT)، فإن مسجد ستوكهولم تعرض لهجمات عنصرية 22 مرة خلال عام 2017 وثلاث مرات منذ بداية عام 2018.