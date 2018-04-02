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شاهد: وفاة ديكتاتور غواتيمالا السابق ريوس مونت عن 91 عاما

2/4/2018

توفي الديكتاتور العسكري السابق في غواتيمالا، إفراين ريوس مونت، الذي لاحقته اتهامات بالإبادة الجماعية لعشرات السنين، يوم الأحد عن عمر يناهز 91 عامًا.

رحل ديكتاتور غواتيمالا السابق تاركًا وراءه الذكريات المريرة للحقبة الدامية التي حكم فيها البلاد إبان حربها الأهلية.

وسقط الآلاف، معظمهم من أبناء طائفة المايا، ضحايا لعمليات القتل والاغتصاب والتعذيب التي تمت في إطار سياسة "الأرض المحروقة"، وهي سياسة جرى تنفيذها خلال فترة حكم الديكتاتور الراحل التي دامت 17 شهرًا بين عامي 1982 و1983 في أوج الصراع خلال حقبة الحرب الباردة.

وواجه ريوس مونت، الذي جرى تشخيص إصابته بخرف الشيخوخة في عام 2015، محاكمة جديدة بتهمة الإبادة الجماعية في 2017 والتي كانت مستمرة وقت وفاته.

وقال محاميه لويس روزاليس، يوم الأحد، إن الديكتاتور السابق تمسك ببراءته حتى وفاته.

وفي مايو أيار 2013، دانت إحدى المحاكم ريوس مونت بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ما دفع منظمة العفو الدولية للإشادة بالمحاكمة واصفة إياها بمحاكمة العقد.

لكن بعد مرور عشرة أيام فقط، ألغت أكبر محكمة في البلاد حكم الإدانة لأسباب إجرائية.

وتولى ريوس مونت السلطة في انقلاب أبيض عام 1982، وأسس حزب الجبهة الجمهورية المنتمي لليمين في غواتيمالا.

المصدر : رويترز
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