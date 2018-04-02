شاهد: "كريم" رضيع سوري فقد عينه وأمه يصل تركيا

وصل إلى تركيا، الرضيع السوري "كريم" الذي أصبح رمزا لمأساوية القصف والحصار الذي تتعرض له الغوطة الشرقية، بعد أن فقد عينه اليسرى وأمه، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وجاء خروج الطفل كريم من الغوطة الشرقية، بموجب عملية الإجلاء القسرية نتيجة مفاوضات بدأت بضمانة روسية، بعد العمليات التي شنتها قوات النظام السوري ضد بلدات عربين، وزملكا وعين ترما.

ودخل الرضيع كريم الأراضي التركية عبر معبر جلوة غوزو بمنطقة ريحانلي في ولاية هطاي المتاخمة لمحافظة إدلب السورية.

ولاقت قصة الطفل كريم تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في العالم، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وشارك في الحملة التي أطلقها ناشطون شخصيات عالمية بارزة من سياسيين وفنانين ورياضيين تضامنوا مع الطفل المسكين.

ومن أشهر الشخصيات التي شاركت في حملة التضامن، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ووزراء أتراك، إضافةً إلى لاعب كرة القدم الفرنسي المعروف، فرانك ريبري، والمغنية اللبنانية الشهيرة أليسا.