شاهد: توتر في كشمير بعد قتل قوات هندية لمدنيين ومسلحين

قتلت قوات الأمن الهندية، ثلاثة مدنيين على الأقل وأصابت 70 آخرين في إقليم كشمير، الأحد عندما حاول مئات الأشخاص منع القوات من تنفيذ عمليات ضد أفراد يشتبه بأنهم "متشددون".

وأدت اشتباكات في جنوب سرينغار، المدينة الرئيسية في المنطقة المقسمة بين الهند والباكستان منذ انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947 إلى مقتل جنود هنود ومسلحين، وقتل أيضا أكثر من 3 مدنيين وأصيب آخرون حين أطلقت الشرطة النار على آلاف من المتظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة وأطلقوا شعارات مناهضة للحكم الهندي.

وقال مسؤولو الشرطة الهندية، إن 17 شخصا على الأقل، بينهم 13 يشتبه بأنهم "متشددون" قتلوا في اشتباكات بالأسلحة النارية في جنوب كشمير، في أسوأ أعمال عنف يشهدها الإقليم خلال العام الحالي.

وقال شهود إنه لدى خروج مئات الأشخاص إلى شوارع قرية كاشدورا بحي شوبيان في محاولة لوقف معركة مسلحة بين "المتشددين" وقوات الأمن استخدمت القوات الغاز المسيل للدموع وبنادق تطلق كريات معدنية لتفريق الحشد قبل أن تفتح النار، وقال سكان إن قوات الأمن أوقفت العملية بعد الاحتجاجات.

واندلعت الاشتباكات أيضا في قريتين أخريين بالمنطقة، الأحد.

ويشن "الانفصاليون المسلمون" حملة عنيفة ضد الحكم الهندي منذ أواخر الثمانينيات في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.

ومنذ العام 1989، تقاتل جماعات انفصالية مسلحة القوات الهندية في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، وتنشر فيه نحو نصف مليون جندي- وتطالب هذه الجماعات بالاستقلال أو إلحاق المنطقة بباكستان.

وأمرت السلطات بإبقاء المدارس والجامعات مغلقة في كشمير، اليوم الإثنين للحيلولة دون تجدد أعمال العنف كما فرضت قيودا على التنقل في عدة مناطق.