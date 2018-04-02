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سياسة|الصين

شاهد: تحطم المختبر الفضائي الصيني فوق المحيط الهادي

2/4/2018

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن المختبر الفضائي الصيني تيانقونغ-1 دخل الغلاف الجوي للأرض عند الساعة 8.15 صباحًا (0015 بتوقيت غرينتش)، الإثنين، فوق جنوب المحيط الهادي.

وذكرت الوكالة أن المختبر احترق معظمه لدى دخوله الغلاف الجوي للأرض.

وكانت بيجين قد قالت، الجمعة، إنه من غير المحتمل وصول أي قطعة كبيرة من المختبر للأرض.

وأُطلق هذا المختبر الذي يبلغ طوله 10 أمتار و40 سنتيمترا في 2011 للقيام بتجارب في إطار برنامج الصين الفضائي الطموح والذي يهدف إلى وضع محطة دائمة حول الأرض بحلول 2023.

وكان من المزمع الاستغناء عن هذا المختبر الفضائي في 2013 ولكن تم تمديد مهمته أكثر من مرة.

وكانت الصين قد قالت إن دخول المختبر مرة أخرى للغلاف الجوي قد يحدث في أواخر 2017 ولكن هذه العملية أُجلت، ما دفع بعض الخبراء إلى التكهن بأن المختبر خرج عن نطاق السيطرة.

المصدر : رويترز
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