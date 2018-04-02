شاهد: أردوغان يحتضن الرضيع السوري "كريم"

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرضيع السوري "كريم" الذي أصبح رمزا للمأساة الإنسانية في غوطة دمشق الشرقية، بعد أن فقد عينه اليسرى وأمّه، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

أردوغان حضنالطفل السوري الذي كان برفقة أفراد من أسرته وقبّله، على هامش زيارته إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا لحضور مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" هناك.

ووصل كريم إلى تركيا في وقت سابق اليوم، بعد أن خرج من الغوطة الشرقية، بموجب عملية الإجلاء القسرية نتيجة مفاوضات بدأت بضمانة روسية، بعد العمليات التي شنتها قوات النظام ضد بلدات عربين وزملكا وعين ترما.

ودخل الطفل كريم الأراضي التركية عبر معبر جلوة غوزو بمنطقة ريحانلي في ولاية هطاي المتاخمة لمحافظة إدلب السورية.

ولاقت قصة الطفل "كريم" تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في العالم، وشارك في الحملة -التي أطلقها ناشطون- شخصيات عالمية بارزة من سياسيين وفنانين ورياضيين تضامنوا مع الطفل الضحية.

ومن أشهر الشخصيات التي شاركت في حملة التضامن، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ووزراء أتراك، إضافةً إلى لاعب كرة القدم الفرنسي المعروف، فرانك ريبري، والمغنية اللبنانية الشهيرة أليسا.

كما استقبل أردوغان، الأحد، الشقيقتين السوريتين نور" وآلاء، اللتين نقلتا للعالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مأساة الغوطة الشرقية.