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سفارة إسرائيل تدعو للسيسي: أدامه الله عونا لوطنه وحافظا لأرضه

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سبتمبر 2017
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سبتمبر 2017
2/4/2018

هنأت السفارة الإسرائيلية في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية ثانية لمدة أربع سنوات، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأضافت السفارة عبر صفحتها الرسمية (الإثنين) على موقع فيسبوك: "نهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية أدامه الله عونا لوطنه وحافظا لأرضه".

السفارة الإسرائيلية في القاهرة هنأت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية ثانية لمدة أربع سنوات

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر أيضا عن "خالص تهنئته" للرئيس عبد الفتاح السيسي على الفوز في الانتخابات الرئاسية وذلك في اتصال هاتفي (الإثنين).

وذكرت الوكالة أن ترمب قال في الاتصال الهاتفي إن الولايات المتحدة حريصة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بمصر ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعلنت مصر (الإثنين) فوز السيسي بفترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات بحصوله على 97% من الأصوات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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