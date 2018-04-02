ستراتفور: الجيش المصري فاقدٌ للسيطرة على سيناء بسبب سوء معاملة البدو

قال مركز ستراتفور للدراسات الاستراتيجية الأمريكي إن الجيش المصري فاقد للسيطرة في شبه جزيرة سيناء بسبب سوء معاملة البدو.

وتحت عنوان "بدْوُ سيناء عدوٌ من صناعة مصرية" كتب المركز أن منطقة شبه جزيرة سيناء المصرية شهدت نموا مطرداً في العنف خلال السنوات السبع الماضية، رغم تكرار الحملات العسكرية.

ويرى المركز أن الحملات أغفلت عاملاً حاسماً وراء الاضطرابات في سيناء، هو تخلف الحكومة عن فهم واستيعاب بدو سيناء. فمصر بعد أن وقّعت على اتفاقية السلام مع إسرائيل لجأت إلى منع البدو من الاقتراب من مناطقِ الجذب السياحي في سيناء.

ومع غزو العراق انتشرت الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط بما في ذلك سيناء، حسبما يقول الموقع. ومنذئذٍ والبدو يتعرضون مرارا وتكرارا لقمع واعتقالات لا سيما بعد تفجيرات طابا وشرم الشيخ عامي ألفين وأربعة وألفين وخمسة.

وقد تفاقمت مِحنة البدو بعد أن استولى السيسي على السلطة، إذ أعقب ذلك تدمير الجيش المصري نحو ألفٍ ومئتي نفق كانت مصدرَ رزقٍ للبدو الذين يُهرّبون من خلالها البضائع إلى قطاع غزة.