رئيس الوزراء الأردني ينفي قرابته لمنفذ عملية سطو على بنك

نفى رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، أي صلة قرابة مع منفذ عملية سطو مسلح على بنك في العاصمة عمان (الأحد).

وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على السارق، خلال محاولته مغادرة المملكة في مطار الملكة علياء الدولي، حسب ما نقلته الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء عن مصدر أمني لم تسمه.

وأضافت الوكالة أنه كان بحوزة السارق المبلغ المسروق، وهو 60 ألف دينار (84 ألف دولار أمريكي)، إضافة إلى السلاح الناري.

وتفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي مع عملية السطو، خاصة بعد أن تداولت مواقع محلية أخباراً مفادها أن الفاعل من العائلات المشهورة، ومن عائلة مسؤول بارز.

ودفعت تكهنات وأقاويل رئيس الوزراء إلى نفي وجود أي صلة قرابة تجمعه مع منفذ عملية السطو، وذلك عبر تصريحات أدلى بها لمواقع محلية، منها "خبرني" و"هلا أخبار" و"مدار الساعة".

وقال الملقي: "لا علاقة قربى تجمعني مع منفذ عملية السطو على البنك العربي الإسلامي، ودعوت الجهات المختصة إلى اتخاذ أشد العقوبات بحقه".