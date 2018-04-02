العثور على رضيع اختطفه قرد بالهند

عثر أفراد عائلة هندية على طفلهم حديث الولادة، ميتا في بئر بالقرب من منزلهم بعد أن اختطفه قرد أثناء نومه بجوار والدته مطلع هذا الأسبوع، في إحدى القرى الهندية.

وبحث عشرات من مسؤولي الشرطة والغابات، بمساعدة ألفي شخص من السكان المحليين، عن الطفل المولود منذ 15 يوما فقط، بعد اختفائه من قرية تالاباستا بولاية أوريسا يوم السبت.

وقال ضابط الشرطة بي.سي. برادهان، إن الطفل كان نائما بجوار والدته عندما اختطفه القرد، ولم تنجح صرخات الأم في إنقاذ طفلها، حيث لاذ القرد بالفرار".

وعثر أفراد العائلة على الجثة في البئر أمس الأحد.

وقال برادهان "لقد سجلنا حالة وفاة غير طبيعية ونجري تشريحا، هناك كدمات في يد الطفل اليسرى، ربما انزلق الطفل من براثن القرد، وتوفي بعد سقوطه في البئر".

ونظم أشخاص غاضبون من أهالي القرية وأفراد عائلة الطفل احتجاجات أمام دائرة الغابات مطالبين باتخاذ إجراءات ضد القرود التي تتزايد أعدادها في المنطقة.

وأكد ضابط الشرطة، أن القرود تشكل خطرا كبيرا في المنطقة، وأنها تنتزع الطعام من المارّة أو تقتحم المنازل وتفتح الثلاجات وتسرق المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه وفي الوقت الذي يتحدث فيه فإن هناك 25-20 قردا على سطح مبنى مكتبه.

يشار إلى أن القرود تمثل مشكلة منذ أمد طويل في البلدات والمدن الهندية.

ويقول نشطاء منظمات الدفاع عن حقوق الحيوان إن اختفاء الغابات والغطاء الطبيعي، أجبر القرود إلى اللجوء لمساكن البشر بحثا عن الغذاء.